خد بالك السب والقذف والعنصرية جريمة عقوبتها الحبس وانت بتشجع في الاستاد

بالتزامن مع انطلاق فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيجب أن تعلم أن الرياضة أخلاق ويجب عليك كمشجع احترام الفريق المنافس، ومن خلال عرب نيوز تعرف على قانون الرياضة لمن يتعدى على الفريق المنافس.

فعليك أيها المشجع التحلي بالصبر والثبات الانفعالي أثناء مشاهدة المباراة، تعرف على عقوبة السب والقذف والعنصرية من قانون الرياضة:

نصت المادة (85) من قانون الرياضة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

وتضمنت العقوبات على كلا من الحض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي كانت سواء بالجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي،كما يتم مضاعفة العقوبة إذا وقعت تلك الأفعال على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين المباريات أو أحد العاملين به.