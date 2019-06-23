طفل مصاب بالسرطان يزور محمد صلاح في معسكر المنتخب

المنتخب المصري قام اليوم باستقبال طفل مريض بمرض السرطان يدعى “يحيي” من محافظة بورسعيد من خلال معسكر المنتخب الذي يقام في أحدى فنادق القاهرة، حيث أنهم يستعدوا لخوض مباريات في بطولة أمم أفريقيا التي سوف تستضيفها مصر في 19 يوليو القادم.

حيث قد قام اللاعب محمد صلاح، بالدخول معه في حوار لعدة دقائق، كما أنه حرص على التقاط صورة تذكارية مع الطفل يحيي، وأخذ أيضاً صور تذكارية مع بعض من اللاعبين.

وعندما رأى الطفل اللاعب محمد صلاح أسرع إليه وقام باحتضانه، وكان في مشهد مؤثر على المتواجدين في فندق المنتخب، وقام باهر المحمدي على التقاط الصور مع الطفل يحيي ودخل في وصلة ضحك معه، وقام محمد صلاح بالحديث معه بعد التقاط الصور وجعل الطفل فرحاً بالتقائه.