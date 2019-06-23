يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا now مُنتخب المغرب يلا شوت الجديد مباراة منتخب المغرب...

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بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا كورة اون لاين، تشكل معدلات بحث مرتفعة من قبل المشجّعين خلال الوقت الجاري، لإن قناة الجزائرية أعلنت إذاعتها مباراة الافتتاح ونصف وربع النهائي فقط من البطولة التي تستضيفها مصر، بينما تعمل قناة تايم سبورت عن طريق البث الأرضي داخل الحدود المصرية فقط، وبالطبع هناك ملايين المشجعين لمنتخب المغرب خارج جمهورية مصر العربية، وأخيراً تعتبر قناة Bein Sport Max HD الناقلة لمباراة المغرب ضد ناميبيا مباشر كورة جول، جول العرب، يلا شوت بلس، ولكنها قناة مشفرة بالطبع.

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يخوض الفريقان بث مباشر مباراة المغرب وناميبيا يلا لايف على ستاد السلام بالقاهرة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت المغرب، الرابعة والنصف بتوقية القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرّمة، رابط الأسطورة عالي الجودة.

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بالرغم من الانتقادات الواسعة التي تعرض لها بعض لاعبي المنتخب والمدير الفني بسبب ضعف الأداء في المباريات الودية السابقة، إلا أن هذا المنتخب مرشح بقوة للفوز في تلك المباراة وفقًا لتوقعات كبار المحليين.

تشكيل المغرب:-

الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – مهدي بنعطية – نبيل درار

الهجوم: يوسف النصيري

ويجلس خالد بوطيب مهاجم الزمالك على دكة البدلاء.

الوسط: مبارك بوصوفة – المهدي بوربيعة – يوسف آيت بن ناصر – حكيم زياش – نور الدين أمرابط

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