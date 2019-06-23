شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي»: توقعت دعم جماهير الزمالك لكن لم أتصور هذه الروعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس، إن اللعب في نهائيات كأس أمم أفريقيا في مصر بمثابة اللعب في «بيته»، مشيدًا بالدعم الكبير الذي لقيه من جماهير الفارس الأبيض في مدينة السويس.
ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة منتخب أنجولا، غدًا الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.
وأوضح اللاعب، في تصريحه لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عددًا كبيرًا من الجماهير التونسية القادمة من تونس وأفراد الجالية المتواجدة في مصر ستشجع المنتخب.
وأكد «ساسي» أيضًا: «الجمهور المصري وجمهور نادي الزمالك سيكون حاضرًا بقوة في مباريات المنتخب، وهذا ليس مجرد كلام فالأرقام والإحصائيات تشير إلى ذلك».
وتابع: «سنخوض المباراة الأولى في ملعب تقريبًا بكامل طاقة استيعابها. هذا أمر جيد بالنسبة لنا. نشعر بأننا في تونس».
وأضاف: «أشكر الجماهير المصرية وجمهور نادي الزمالك، كنت أتوقع الدعم لكن لم أكن اتصور هذه الروعة وهذا الاهتمام الكبير بلاعب في صفوف المنتخب، لاحظت أقمصة المنتخب المصري تحمل اسم فرجاني ساسي وأعلام الزمالك وتونس هذا الأمر أسعدني كثيرًا».
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