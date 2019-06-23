شكرا لقرائتكم خبر عن «زياش» يقود المغرب أمام ناميبيا و«بوطيب» احتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل المنتخب المغربي الذي يخوض أولى مواجهاته في أمم أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتواجه المغرب منتخب ناميبيا في تمام الساعة الرابعة والنصف اليوم باستاد السلام.

ويجلس نجم نادي الزمالك، خالد بوطيب، على مقاعد البدلاء، بينما يقود نجم أياكس الهولندي حكيم زياش أسود أطلس في انطلاقتهم بالبطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – مهدي بن عطية – رومان سايس – نبيل درار

خط الوسط: حكيم زياش – مبارك بوصوفه – يوسف آيت بن ناصر – مهدي بو ربيع

خط الهجوم: نورالدين أمرابط – يوسف نصيري