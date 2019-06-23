شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو» خارج تشكيل ناميبيا لمباراة المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريكاردو منييه، المدير الفني لناميبيا، تشكيل فريقه الذي يواجه المنتخب المغربي ضمن منافسات المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا، ويتواجه المنتخبان بعد قليل، في تمام الساعة الرابعة والنصف، باستاد السلام.
وخرج مهاجم الإسماعيلي بينسون شيلونجو من التشكيل الأساسي للمنتخب الناميبي، فيما يجلس على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:
حراسة المرمى: لويد كازابوا
خط الدفاع: دينزل هوزيب – ريان هاناموب – لاري هورايب – ريان نيامب
خط الوسط: مانفريد شتاركه – بيتروس شتيمبي – رونالد كيتجيجيري – ديون هوتو
خط الهجوم: بيتر شالولايل- أبسالوم ليمبوندي
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