شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد عودة «سعد» و«نيدفيد» من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق المتواجدين في ألمانيا يعودان إلى القاهرة خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي يتواجد حاليا في ألمانيا لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.