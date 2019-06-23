شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مالي: موريتانيا منافس قوي.. وهدفنا التأهل للأدوار النهائية بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد ماجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، إن فريقه يخوض أولى مبارياته في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا الإثنين أمام منافس قوي وهو موريتانيا.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنهم سيبذلون أقصى جهد لهم حتى يظهرون بشكل جيد في المحفل القاري الكبير الذي يقام بمصر حاليا.

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وأضاف: «لا توجد أي مشاكل خاصة ببعثة الفريق والأمور تسير على ما يرام، أنهينا الاستعداد بشكل جيد للبطولة ونسعى لبلوغ الأدوار النهائية» .

وأوضح «ليس لدينا لاعب نجم ولكن البطل هو المنتخب كله ولذلك نحن نعتمد على الجميع خاصة أننا سنواجه منافس قوي ..كرة القدم في مالي تطورت كثيراً وأصبحنا نسعى للوصول إلى أعلى مراحل التنافس القاري في عام ٢٠١٩ وأتوقع أن هذا التقدم الكبير للكرة المالية سيكون حصاده في أرض الملعب» .

وقال إن فريقه خاض مباريات ودية جيدة قبل البطولة وأصبح جاهزا لخوض غمار المنافسات بشكل قوي، وأضاف أن اللجنة المنظمة وكل الجهات المسؤولة في مصر تستحق أن نرفع لها القبعة .

وأضاف:«أعتقد أن هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب أن نمر بها عبر البطولة من أجل الوصول إلى منصات التتويج، مؤكدًا أن طموح الكرة المالية هو الوصول إلى المونديال».