شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مالي: موريتانيا منافس قوي.. وهدفنا التأهل للأدوار النهائية بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد ماجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، إن فريقه يخوض أولى مبارياته في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا الإثنين أمام منافس قوي وهو موريتانيا.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنهم سيبذلون أقصى جهد لهم حتى يظهرون بشكل جيد في المحفل القاري الكبير الذي يقام بمصر حاليا.
وأضاف: «لا توجد أي مشاكل خاصة ببعثة الفريق والأمور تسير على ما يرام، أنهينا الاستعداد بشكل جيد للبطولة ونسعى لبلوغ الأدوار النهائية» .
وأوضح «ليس لدينا لاعب نجم ولكن البطل هو المنتخب كله ولذلك نحن نعتمد على الجميع خاصة أننا سنواجه منافس قوي ..كرة القدم في مالي تطورت كثيراً وأصبحنا نسعى للوصول إلى أعلى مراحل التنافس القاري في عام ٢٠١٩ وأتوقع أن هذا التقدم الكبير للكرة المالية سيكون حصاده في أرض الملعب» .
وقال إن فريقه خاض مباريات ودية جيدة قبل البطولة وأصبح جاهزا لخوض غمار المنافسات بشكل قوي، وأضاف أن اللجنة المنظمة وكل الجهات المسؤولة في مصر تستحق أن نرفع لها القبعة .
وأضاف:«أعتقد أن هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب أن نمر بها عبر البطولة من أجل الوصول إلى منصات التتويج، مؤكدًا أن طموح الكرة المالية هو الوصول إلى المونديال».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مالي: موريتانيا منافس قوي.. وهدفنا التأهل للأدوار النهائية بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.