مفاجآت في تشكيل الجزائر أمام كينيا

استقر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به منتخب كينيا اليوم الأحد، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي انطلقت الجمعة الماضي، بمصر وتستمر حتى 19 يوليو (تموز) المقبل.
وأكدت مصادر عدة أن بلماضي فضل الاعتماد على الحارس رايس وهاب مبولحي، والمدافعين يوسف عطال، ورامي بن سبعيني وعيسى ماندي وجمال بن العمري.
وبحسب ذات المصادر، فإن مدرب الجزائر يتجه للدفع بمهدي عبيد لاعب خط وسط نادي ديغون الفرنسي، كلاعب ارتكاز في خط الوسط، بدلاً من عدلان قديورة لاعب نوتينغهام فوريست، أو إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي.
وسيشكل عبيد خط الوسط مع كل من يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، وسفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، ورياض محرز ( مانشستر سيتي).
ويرجح أن يشرك بلماضي، مهاجم مونبيلييه الفرنسي أندي ديلور، كلاعب أساسي على حساب ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، ليشكل ثنائي الهجوم مع بغداد بونجاح هداف السد القطري.
وكان ديلور، التحق قبل أيام فقط بالمنتخب الجزائري خلال معسكره الإعدادي، وسجل هدفاً بعد حلوله بديلاً لبراهيمي في المباراة الودية التي فاز فيها منتخب الجزائر على نظيره منتخب مالي 3-2.
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