شكرا لقرائتكم إقبال كثيف على اختبارات الناشئين بنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وسط إقبال كثيف من الناشئين تقدم العشرات لاختبارات الموسم الرياضى 2019/2020 لقطاع الناشئين بنادى الزمالك والتى انطلقت اليوم الأحد على ملاعب النادى بميت عقبة.

من جهته أكد حمادة أنور رئيس الجهاز الإدارى، أن مدربى القطاع يشرفون على الاختبارات، لانتقاء اللاعبين الموهوبين المميزين للانضمام لفرق القطاع المختلفة، حيث تجرى اختبارات قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء على عدة مراحل:

Advertisements

أيام "الأحد - الاثنين – الثلاثاء" من كل أسبوع لمواليد 2006 حتى مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكرة.

وقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 أيام "الثلاثاء - الأربعاء – الخميس" من كل اسبوع لمواليد 1999 حتى مواليد 2005، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساءً.

واختبارات أعضاء النادى لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً لقطاعى المدرسة والناشئين، يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.