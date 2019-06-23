شكرا لقرائتكم الأهلى يرحب بانتقال عمرو جمال للمقاولون العرب بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو النادى الأهلى برحيل عمرو جمال مهاجم الفريق، لنادى المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. جاء ترحيب مسئولى الأهلى بانتقال عمرو جمال لنادى المقاولون، ليكون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الذئاب لصفوف القلعة الحمراء. ويرحب النادى الأهلى بانتقال الثنائى عمرو جمال ومحمد نجيب لصفوف المقاولون بالإضافة إلى لاعبان من فريق مواليد 1997 مع سداد 15 مليون جنيه لنادى المقاولون وحصول الأخير على نسبة 15% من قيمة انتقال طاهر طاهر مستقبلا لحسم صفقة مهاجم الذئاب فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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