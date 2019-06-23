هذا الثنائى لن يلحق بالأهلي فى معسكر إسبانيا...

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جدة - عمرو شويل يتغيب ثنائى الأهلى سعد سمير وكريم نيدفيد عن السفر مع الفريق لإقامة معسكر فى إسبانيا، خلال الأيام المقبلة.
ومنعت استمرار معاناة الثنائى من الإصابة، اصطحابهما للمعسكر الإسبانى، حيث يؤدى الثنائى حالياً فى المانيا برنامجهما التأهيلى، فى الوقت الذى من المقرر أن يعودا للقاهرة خلال أسبوعين.
ويعانى سعد سمير من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، فى حين أجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.
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