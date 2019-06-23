شكرا لقرائتكم محافظ السويس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس دكتور وديع الجرىء رئيس الجامعه التونسيه لكرة القدم ظهر اليوم .
رحب من خلاله صقر بالضيوف مؤكدا دعمه الكامل لنسور قرطاج وتمنياته بأستمرارهم في المنافسه حتي النهائي
محافظ السويس
من جانبه قدم الجريء كل الشكر للدولة المصريه متمثله في محافظ السويس مشيدا بالتجهيز الرائع للبطولة في وقت قياسي و وجه رئيس الاتحاد التونسي الدعوة لمحافظ السويس للحضور بمقر إقامة الفريق التونسي غدا"
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