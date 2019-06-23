شكرا لقرائتكم محافظ السويس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس دكتور وديع الجرىء رئيس الجامعه التونسيه لكرة القدم ظهر اليوم . Advertisements رحب من خلاله صقر بالضيوف مؤكدا دعمه الكامل لنسور قرطاج وتمنياته بأستمرارهم في المنافسه حتي النهائي

محافظ السويس من جانبه قدم الجريء كل الشكر للدولة المصريه متمثله في محافظ السويس مشيدا بالتجهيز الرائع للبطولة في وقت قياسي و وجه رئيس الاتحاد التونسي الدعوة لمحافظ السويس للحضور بمقر إقامة الفريق التونسي غدا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ السويس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.