شكرا لقرائتكم محمد عادل يزور قطاع الناشئين بالمقاولون للبحث عن خليفة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون والمشرف على الكرة بالنادى، قطاع الناشئين ومتابعة الاختبارات، التى أقيمت صباح اليوم الأحد، حيث أثنى المشرف على الكرة بحالة الانضباط والالتزام التى عليها الجميع.

وطالب محمد عادل ضرورة انتقاء افضل العناصر، ومنحهم الفرصة بشكل كبير على أمل اكتشاف مواهب جديدة، كما حدث مع ثنائى المقاولون السابقين محمد الننى نجم الأرسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول.

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تتواصل اختبارات الناشئين فى نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، والتى كانت قد انطلقت فى 8 يونيو الجارى، وسط إقبال كبير من اللاعبين الراغبين فى تكرار تجربة النجم المصرى محمد صلاح الذى بدأ مشوار تألقه من المقاولون العرب.