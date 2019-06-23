شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق اليوم الأحد إلى تدريباته بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، فى اطار استعدات الفريق لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام.
ويحرص المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على فريق الكرة جلسات خاصة مع اللاعبين لتحفزيهم على الاستعداد بقوة للموسم الجديد والفوز بالمباراة المؤجلة أمام القلعة الحمراء.
وعاد المقاولون العرب للتدريبات أمس السبت بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب مباراة بتروجت فى الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تواجد جميع اللاعبين باستثناء أحمد على الذى يشارك مع منتخب الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة مع المقاولون العرب.
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