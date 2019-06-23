ماذا قالت ليلى علوى لنجم المنتخب محمد صلاح؟...

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جدة - عمرو شويل علقت الفنانة ليلى علوى على صورة للدولى المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وهو "ربنا يحميك" . Advertisements ودعت ليلى للنجم صلاح على الصور التى نشرها من مباراة مصر وزيمبابوى فى ضربة بداية أمم أفريقيا 2019، التى تقام على أرض مصر .

و فاز منتخب مصر فى أولى لقاءاته أمام زيمبابوى بهدف نظيف للنجم تريزيجيه ويلتقى الفراعنة الكونغو الأربعاء المقبل

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