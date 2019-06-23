شكرا لقرائتكم حسين ياسر يحكى لـ"الخليج 365" لماذا سبه حسام حسن؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سرد حسين ياسر المحمدى لاعب الزمالك الأسبق والمحترف حاليا فى الدورى البلجيكى، قصة الهدف الذى أحرزه فى مرمى سموحة موسم 2011.

وحكى حسين ياسر لـ"الخليج 365" ردة فعل العميد حسام حسن المدير الفنى لفريق الزمالك فى وقتها قائلاً: "هذا الهدف له قصة مضحكة جدا لأن الهدف جاء فى الدقيقة 89، والمباراة كانت صعبة جدا وبعد أن قمت بقطع الكرة طالبنى حسام حسن بالتمرير لزملائى، ولكنى لم أفعل وظل ينادى من على الخط "يا ابنى باصى.. باصى هضيعنا وقام بسبى.. ولكنى نجحت فى إحراز الهدف.

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وأضاف المحمدى أنه عندما قابل العميد بعدها قال له: "أنا مكنتش متوقع انك تقدر تجيب الجول.. وأنا بتفرج عليك وأنت بتمر من لاعبى سموحه كنت بقولك باصى باصى أعصابى تعبت منك فى الكرة دى".