شكرا لقرائتكم خالد الدبل رئيساً للاتفاق بالتزكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق في اجتماعها يوم الأحد، خالد الدبل، ليبقى رئيساً للنادي الشرقي حتى 2023.
وتقدم الدبل وحيداً لرئاسة النادي في فترة استقبال الملفات التي حددتها لجنة الانتخابات في الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعرف الاتفاقيون الدبل رئيساً لهم المرة الأولى أواخر 2015 عندما خلف عبدالعزيز الدوسري في المنصب، واستطاع قيادة الفريق مباشرة للعودة إلى دوري المحترفين.
وكانت إدارة الدبل قد تعاقدت مع المدرب السعودي خالد العطوي لتدريب الفريق الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى جلب متوسط الميدان ماجد النجراني لاعب القادسية والهلال والفيحاء السابق.
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