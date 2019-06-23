شكرا لقرائتكم مساعد لوف ينتقل للعمل في بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ عين هانزي فليك مساعد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، مدرباً مساعداً جديداً لنيكو كوفاتش.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية إن فليك، الذي عمل على مدار سنوات طويلة مساعداً ليواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، وقع عقداً لمدة عامين مع النادي البافاري.

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ومن المنتظر أن يشارك فليك (54 عاماً) في التدريب الافتتاحي للبايرن في الثامن من يوليو المقبل ليخلف بيتر هيرمان الذي غادر البايرن بعد انتهاء الموسم المنصرم.

يشار إلى أن فليك كان محترفاً بين صفوف بايرن في الفترة بين 1985 حتى 1990، وخاض 104 مباريات في الدوري وحاز مع بايرن على أربع بطولات.

وعمل فليك مساعداً للوف في الفترة بين 2006 حتى الفوز بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014، وبعد ذلك تولى منصب المدير الرياضي لدى اتحاد كرة القدم الألماني