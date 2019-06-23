شكرا لقرائتكم توريس يودع كرة القدم بمواجهة إنييستا وفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حدد المهاجم الإسباني فرناندو توريس موعد مباراته الأخيرة في ملاعب كرة القدم قبل الاعتزال، وسيواجه فيها زميليه السابقين أندريس إنييستا وديفيد فيا يوم 23 أغسطس المقبل.

وأشار توريس الذي انضم لساغان توسو الياباني في يوليو 2018، إلى أنه سيخوض مباراته الاحترافية الأخيرة يوم 23 أغسطس بمواجهة تجمع بين فريقه وفيسيل كوبي، وستشهد مشاركة ديفيد فيا وإنييستا.

وأضاف: أن أقول وداعا لكرة القدم وأنا بجانب صديقي العزيز إنييستا هو أمر لم أكن لأتخيله، واليابان ستجعل هذا الأمر ممكنا، وأيضا يوجد صديقي ديفيد فيا، الذي اقتسم معه أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

وختم توريس بالقول: حاولت أن أجد لحظة تاريخية لخوض مباراتي الأخيرة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي.