القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا في الجولة الأولى من البطولة الأفريقية اليوم الأحد

سوف نتعرف سويّا يا عُشّاق الكرة، مشجعي الساحرة المستديرة، على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مجانا بدون تشفير، حيث يبدأ اللقاء على ملعب السلام اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت المملكة المغربية، الرابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبالطبع يريد الجميع من خارج الجمهورية التعرف على تلك القنوات لمتابعة اللقاء في المنازل في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المقاهي الخارجية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا

وأعلنت إدارة قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية عن إذاعة كافة مباريات البطولة داخل الحدود المصرية بسبب الإشارات الأرضية، وإذا كنت من خارج الجمهورية، عليك باستقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب اليوم ضد ناميبيا، كما نوفر خدمة مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر.

ينقل اللقاء على قناة Bein Sports Max 1.

المعلق: المغربي جواد بدة.

هذا ويريد منتخب أسود الأطلسي تحقيق الفوز والتقدم بثلاث نقاط ضمن الجولة الأولى له، للحصول على دفعة ممتازة له مما يعمل على رفع معويات الفريق، قدّمنا لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب.