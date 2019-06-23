محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصوير - نادر نبيل وأحمد جمعة: قادت الفنانة المغربية سميرة سعيد جماهير المغرب فى استاد السلام لدعم أسود الأطلس أمام نامبيا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة . وحضرت الفنانة سميرة سعيد التى تُلقب بـ "الديفا" بصحبة نجلها شادي وفى حضور مميز للحسناوات . سمير سعيد (61 عام) فنانة مغربية الجنسية استقرت فى مصر من سنة 1977 إلى مصر ووتمع بسيرة ذاتية مدججة بالاعمال ناجحة جعلتها تتصدر قائمة أنجح المطربات في الوطن العربي . ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن اللجنة المنظمة سمحت للجماهير النغربية بدخول المباريت بـ "التذاكر" مع جواز السفر دون الالتزام ببطاقة هوية المشجع "فان أي دي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تقود حسناوات المغرب لدعم أسود الأطلس أمام نامبيا بكأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.