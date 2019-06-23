سويفل تنقل 7500 مشجع إلى ستاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة "سويفل" للنقل الجماعي التشاركي، الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إنها نقلت نحو 7500 مشجع إلى ستاد القاهرة الدولي خلال يوم افتتاح البطولة الأمم الأفريقية الجمعية الماضية على مدار اليوم، وذلك من خلال نحو ألفين أتوبيس، من 40 خطًا في مختلف أحياء القاهرة.

وقال أحمد عراقي مدير عام "سويفل"، في بيان صحفي إن الشركة كانت مستعدة بالكامل لتوصيل المشجعين إلى الاستاد، وانتشرت الأتوبيسات الخاصة بنا في مختلف الأحياء ومن عدة مسارات، وكانت معظم الرحلات محجوزة مسبقا بالكامل من خلال التطبيق.

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وأضاف أنه تم تجهيز أتوبيسات احتياطية لمواجهة أي أعطال أو طوارئ قد تحدث لأي خط، وذلك لاستخدامها لنقل الركاب فورًا دون تعطيلهم، وللحفاظ على سيولة دخول المشجعين وعدم التكدس.

أوضح أن الشركة كانت مستعدة أيضا لأي مفاجآت لها علاقة بنظام التشغيل، ولأنه في مثل تلك الأحوال التي يكون هناك فيها ضغط كبير على استخدام تطبيق من الممكن أن يؤدي إلى وقوع السيستم، وهو ما تم تجنبه بإرسال رسائل نصية قصيرة للعملاء تحمل بيانات الحجز وتأكيد الرحلة.