تقرير.. على رأسهم تريزيجيه.. المجد الأفريقي "بوابة" 5 لاعبين للعبور إلى كبار أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مع انطلاق الجولات الأولى لدور المجموعات للمنتخبات المشاركة في بطولة كان 2019، من المتوقع أن يسطع نجم بعض اللاعبين في البطولة الأمر الذي سيفتح أمامهم الباب للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

"تريزيجيه.. بيبي.. كوليبالي وغيرهم".. أسماء لاعبين محترفين في أندية أوروبا يُتوقع تألقهم في بطولة الكان المقامة فعالياتها في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

تألق هؤلاء اللاعبين في البطولة لن يفتح الطريق فقط لمرورهم إلى الأندية الكبرى بل سيؤدي لارتفاع أسعارهم قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة.

تريزيجيه

المصري محمود حسن "تريزيجيه" أحد اللاعبين المتوقع انتقالهم لأحد الأندية الأوروبية الكبرى مع بداية الموسم المقبل.

تريزيجيه الذي يلعب بقميص قاسم باشا التركي، يبحث الرحيل وسط اهتمامات جالطة سراي التركي وصراع فرنسي بين ليون ومارسيليا.

تريزيجيه كان على أعتاب الرحيل عن قاسم باشا خلال الصيف الماضي إلى سلافيا براج التشيكي، إلا أن الأمور تعرقلت بسبب الأمور المادية، كما صرح اللاعب مسبقًا أنه حصل على 5 أو 6 عروض من أندية تركيا وخارج تركيا إلا أن إدارة ناديه تمسكت ببقائه في صفوف الفريق.

لاعب المنتخب المصري تألق في المباراة الافتتاحية الأولى أمام زيمبابوي وقاد الفراعنة للفوز بهدف دون رد، ليسجل الهدف الرابع له بقميص المنتخب.

صاحب الـ24 عامًا شارك بقميص قاسم باشا في 34 مباراة خلال الموسم المنقضي (سجل 9 أهداف وصنع مثلهم).

بيبي

نيكولا بيبي لاعب ليل الفرنسي، حيث اشتد الصراع عليه من ناديي إنتر ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني.

صحيفة فرانس فوتبول أكدت أن اللاعب الذي يدافع عن قميص المنتخب الإيفواري متوقع أن يصل سعره إلى 90 مليون يورو وسط صراع ايطالي اسباني لضمه.

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بيبي لفت إليه الأنظار خلال الموسم المنقضي، حيث شارك في 38 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل 22 هدفًا وصنع 11، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

إسمايلا سار

سار لاعب رين الفرنسي، يبلغ من العمر 21 عامًا، يشارك مع المنتخب السنغالي في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

المنتخب السنغالي سيخوض أولى مبارياته اليوم أمام تنزانيا حيث يتواجد المنتخبين في المجموعة الثالثة رفقة كينيا والجزائر.

سار لمع اسمه في صفوف رين الفرنسي الموسم المنقضي، حيث شارك في 35 مباراة بالبطولة المحلية (سجل 8 أهداف وصنع 7)، كما ساهم في وصول فريقه إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 خلال 9 مباريات.

كوليبالي

كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي المتألق في الموسم المنقضي، يتصارع عليه عدة أندية أوروبية أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قدّم عرضًا بقيمة 95 مليون يورو من أجل استقطاب السنغالي إلى ملعب الاتحاد.

كوليبالي شارك هذا الموسم في 35 مباراة في الدوري بقميص نابولي، سجل هدفين وصنع آخر، كما شارك في 5 مباريات أخرى بدوري أبطال أوروبا.

تألق مدافع نابولي قد يرفع سعره حيث ترغب إدارة النادي الإيطالي في الحصول على قيمة مالية كبيرة من بيعه من أجل تمويل صفقات الفريق للموسم المقبل.

أونانا

الكاميروني حارس مرمى آياكس الهولندي، زصل بفريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مشوار حافل للفريق الهولندي تمكن خلاله من إقصاء فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 وربع النهائي للبطولة.

أونانا البالغ من العمر 23 عامًا، انتقل إلى صفوف آياكس مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من برشلونة الإسباني حيث كان ضمن صفوف الفريق الكتالوني تحت 19 عامًا.

الحارس الكاميروني خاض 33 مباراة رفقة آياكس بالدوري الهولندي انتهت بتتوجيه بلقب البطولة، كما شارك في 18 مباراة بدوري الأبطال (منها 6 بالتصفيات المؤهلة).