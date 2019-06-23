نقطة تاريخية وانتصار غائب منذ 41 عاما في أول 360 دقيقة لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتمت منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى والثانية للنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية، في أربع مباريات تحقق خلالهم تعادلا وحيدا وسط اقتناص نقطة تاريخية واستعادة انتصار غائب منذ 41 عامًا.

وفاز كل من المنتخب المصري مستضيف البطولة على زيمبابوي (1-0) في المباراة الافتتاحية، وأوغندا على جمهورية الكونجو (2-0)، ونيجيريا على بوروندي (1-0)، بينما تعادل منتخب غينيا مع مدغشقر (2-2) السبت.

وافتتح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أهداف "كان 2019"، ليعزز منتخب مصر رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ أمم إفريقيا برصيد 160 هدفًا، والأكثر تحقيقًا للفوز برصيد 55 انتصارًا.

كما حقق منتخب أوغندا خلال أولى مشاركاته في البطولة منذ 41 عاما أول انتصار منذ عام 1978، وتحديدًا منذ الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) بنصف نهائي أمم إفريقيا، قبل الخسارة من غانا في النهائي (2-0).

وخلال مباراة نيجيريا وبوروندي، شارك الشاب البوروندي محمد أميسي كبديل في الدقائق الأخيرة، ليصبح أصغر لاعب يشارك في "كان 2019"، حيث يبلغ عمره 18 عاما و10 أشهر إذ وُلد في 3 أغسطس 2000.

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ويبقى الرقم القياسي مسجلا باسم اللاعب الجابوني شيفا نزيجو، كأصغر لاعب يشارك في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع منتخب بلاده في مباراة جنوب إفريقيا في "كان 2000"، وعمره 16 عاما و93 يوما.

ويعد التونسي مارك مارتن اللمطي (18 عاما و5 أشهر) أصغر لاعبي أمم إفريقيا 2019، ويليه البوروندي محمد أميسي (18 عاما و10 أشهر)، الغيني إديميار فييرا (18 عاما و10 أشهر) والمالي الشيخ دوكوريه (19 عاما و5 أشهر).

وفي المباراة الرابعة، حقق منتخب مدغشقر أولى مفاجآت البطولة بالتعادل مع نظيره الغيني (2-2)، ليحصد منتخب مدغشقر أول نقطة له في تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصةً أنها المشاركة الأولى له في البطولة.

ودخل اللاعب أنيسيت هابيل تاريخ الكرة في مدغشقر بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول في تاريخ المنتخب بالمسابقة الإفريقية.

يذكر أن البطولة ستستأنف اليوم الأحد بثلاث مباريات خلال دور المجموعات، حين يلتقي المغرب بمنتخب ناميبيا في الرابعة والنصف مساءً، والسنغال أمام تنزانيا في السابعة مساءً، والجزائر أمام كينيا في العاشرة مساءً.