محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الناميبي في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر 2019.
تشكيل المغرب: ياسين بونو - نبيل درار - أشرف حكيمي - غانم سايس - المهدي بنعطية - يوسف آيت ناصر - مبارك بصوفة - المهدي بوربيعا - حكيم زياش - نور الدين امرابط - يوسف النصيري.
تشكيل ناميبيا: كاذبوا - هانمب - نيامبي - هاوسيب - هورايب - هوتو - ستراك - كيتجيري - شيتامبي - ليمبوندي - تشالوي.
تفاصيل المباراة
أولى تهديدات المباراة كانت في الدقيقة العاشرة عن طريق تسديدة قوية من نبيل درار لكن حارس ناميبيا يتألق ويبعد الكرة لركنية.
وواصل المنتخب المغربي ضغطه على منافسه الناميبي في الدقيقة 24 بعدما سدد حكيم زياش كرة قوية لكن تمر بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة سلبية.
تابعونا لمزيد من التفاصيل..
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر.. المغرب 0 - 0 ناميبيا.. كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.