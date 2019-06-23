"آداب الفيوم" تنظم مسابقة لتوقع نتيجة مبارات بطولة الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أطلق الدكتور أحمد عبدالسلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، مسابقة "شجع منتخب مصر" لمساندة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال عبدالسلام، في بيان اليوم الأحد: أُطلقت المسابقة على الصفحة الرسمية للكلية للتوقع بنتيجة كل مباريات المنتخب المصري ويحصل من يتوقع النتيجة الصحيحة على تيشيرت المنتخب الأصلي.

وأوضح عبدالسلام: تهدف المسابقة إلى توجيه رسائل تشجيعية لحشد الطاقات وشحذ الهمم في صفوف المنتخب المصري والقاعدة الرياضية بالدولة، كما توجه رسالة لكل دولة أفريقية لتشجيع منتخبها بكل روح رياضية وتحضر.

وقد حصلت الطالبة داليا محمد عويس بعد توقعها نتيجة مباراة الافتتاح والتي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، على تيشرت المنتخب.