محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أطلق الدكتور أحمد عبدالسلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، مسابقة "شجع منتخب مصر" لمساندة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة.
وقال عبدالسلام، في بيان اليوم الأحد: أُطلقت المسابقة على الصفحة الرسمية للكلية للتوقع بنتيجة كل مباريات المنتخب المصري ويحصل من يتوقع النتيجة الصحيحة على تيشيرت المنتخب الأصلي.
وأوضح عبدالسلام: تهدف المسابقة إلى توجيه رسائل تشجيعية لحشد الطاقات وشحذ الهمم في صفوف المنتخب المصري والقاعدة الرياضية بالدولة، كما توجه رسالة لكل دولة أفريقية لتشجيع منتخبها بكل روح رياضية وتحضر.
وقد حصلت الطالبة داليا محمد عويس بعد توقعها نتيجة مباراة الافتتاح والتي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، على تيشرت المنتخب.
كانت هذه تفاصيل خبر "آداب الفيوم" تنظم مسابقة لتوقع نتيجة مبارات بطولة الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.