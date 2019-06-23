تشكيل المغرب.. بوطيب ضمن البدلاء أمام ناميبيا.. وزياش يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل أسود الأطلس لمواجهة ناميبيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2019. ويجلس خالد بوطيب مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء، حيث جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو. Advertisements خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار. خط الوسط: مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر - مهدي بورابيا. وفي الهجوم: حكيم زياش - نور الدين أمرابط - يوسف النصيري.

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