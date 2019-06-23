توافد الجماهير الأفريقية على مطار القاهرة لمؤازرة منتخبات بلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
توافد على مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، عدد كبير من المشجعين والجماهير الأفريقية القادمة لمؤازرة منتخبات بلادها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم.
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس اتحاد الكرة التنزاني، وصل يرافقه مجموعة من المشجعين على رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التنزانية دار السلام لمؤازرة منتخب بلادهم خلال مشواره بالبطولة، وجرى إنهاء اجراءات وصولهم بمبنى 3 بالمطار.
وأضافت المصادر، إن مجموعة من المشجعين المغاربة وصلوا على رحلة مصر للطيران القادمة من كازبلانكا، لمؤازرة منتخب المغرب في البطولة الأفريقية، وأنهى فريق من العلاقات العامة إجراءات وصولهم بالمطار.
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