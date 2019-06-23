ساني يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ

حسم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، مصيره هذا الموسم من حيث البقاء أو الرحيل عن ملعب الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

وكان قد ارتبط إسم الألماني ساني بالانتقال إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ، في الصيف الحالي،

نظرًا لرغبة نيكو كوفاتش المدير الفني للبايرن تدعيم صفوف فريقه الموسم المقبل، عقب رحيل النجمين فرانك ريبيري واّيرين روبن.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن ساني لن يرحل من صفوف السيتي

هذا الموسم، وسيستمر مع الفريق، ويتحدث مع إدارة النادي من أجل تجديد العقد.

وتعاقد السيتي مع اللاعب الألماني في صيف 2016 قادما من شالكا، وشارك مع السيتيزينز هذا الموسم 47 مباراة، وإستطاع تسجيل 16 هدفا، وقام بـ18 تمريرة حاسمة لزملائه، وتوج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وللمرة الثانية على التوالي.