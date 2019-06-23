حمادة أنور: اختبارات قطاع ناشئي الزمالك تشهد إقبال كبير

أكد حمادة أنور، رئيس الجهاز الإداري لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وجود إقبال كبير من الناشئين على اختبارات الزمالك، للموسم الرياضي 2019/2020، والتي انطلقت اليوم الأحد على ملاعب النادي.
وأشار حمادة أنور، بان مدربي القطاع يشرفون على الاختبارات، لانتقاء الاعبين الموهوبين المميزين للانضمام لفرق القطاع المختلفة.
وتجري اختبارات قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء على عدة مراحل:
أيام " الأحد - الاثنين – الثلاثاء"، من كل اسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكرة.
وبالنسبة لقطاع الناشئين ابتداء من 25/6/2019 ، أيام "الثلاثاء - الأربعاء – الخميس"، من كل اسبوع لمواليد1999 حتي مواليد 2005، م الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساءً.
وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين.
يذكر بأن قيمة الاستمارة موحدة 30 جنيه فقط لا غير.
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