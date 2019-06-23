يوفنتوس يسعى للتعاقد مع مدافع توتنهام

يدحل نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضات مع توتنهام الإنجليزي من أجل التعاقد مع المدافع الدولي إيريك تربيير في الانتقالات الصيفية الجارية، تحسبًا لرحيل البرتغالي جواو كانسيلو، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويعد تربيير واحدًا من اللاعبين المتوقع رحيلهم في

الصيف الحالي، نظرا لرغبة ماورسيو بوتشيتينو إعادة هيكلة الفريق الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن توتنهام ينتظر عرضا من يوفنتوس لبيع ظهيره الأيمن، ويأمل النادي الإنجليزي بيع تربيير بـ25 مليون جنيه

إسترليني.

وأفادت الصحيفة أن تربيير هو اللاعب الذي يريده ماورسيو ساري المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، لتعويض رحيل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو، الذي ربطت تقارير صحفية رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد معه.

وتعاقد توتنهام مع تربيير في عام 2015 قادما من بيرنلي الإنجليزي، في صفقة بلغت وقتها حوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني.