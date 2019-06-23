المنتخب المصري لألعاب القوى يستعد للمشاركة بالبطولة العربية

يستعد المنتخب المصري لألعاب القوي للمشاركة في البطولة العربية تحت 18 عاما المقامة بتونس، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو. وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو. وتضم ألعاب القوي الألعاب التالية العدو والقفز والرمي ورمي المطرقةو ورمي القرص ورمي الرمح ورمي الجلة والقفز بالزانة والوثب الطويل والوثب الثلاثي.

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