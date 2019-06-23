محمد عادل يتابع اختبارات الناشئين بالمقاولون

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حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي على زيارة قطاع الناشئين ومتابعة الإختبارات التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، وأثنىالمشرف على الكرة بحالة الانضباط والالتزام التي عليها الجميع.
وعقد المشرف على الكرة اجتماع بالأجهزة الفنية في حضور محمد رضوان
رئيس قطاع الناشئين وطالب المشرف على الكرة ضرورة انتقاء افضل العناصر ومنحهم الفرصة بشكل كبير علي أمل اكتشاف مواهب جديدة كما حدث مع ثنائي المقاولون السابقين محمد النني نجم الارسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول.
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