محمد عادل يتابع اختبارات الناشئين بالمقاولون

حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف علي الكرة بالنادي على زيارة قطاع الناشئين ومتابعة الإختبارات التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، وأثنى

المشرف على الكرة بحالة الانضباط والالتزام التي عليها الجميع.

وعقد المشرف على الكرة اجتماع بالأجهزة الفنية في حضور محمد رضوان