وزارة الشباب والرياضة تطلق ملتقى الشباب الأفريقي الأول لروّاد الأعمال بأسوان

في إطار إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، و تزامناً مع استضافة مصر لكأس الامم الافريقية، تحتضن اسوان العريقة ملتقي الشباب الافريقي الاول لرواد الاعمال الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وشركة مايكروسوفت خلال الفترة من 21-25 يونيو 2019 بمشاركة 120 شاب وفتاة من مختلف الدول الافريقية.

تضمنت فعاليات الافتتاح كلمة الأستاذة نانيس الناقورى مدير عام المشروعات بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ورحبت خلالها بالمشاركين من القادة الشباب وصناع التغيير المهتمين بإحداث تغيير في مجتمعاتهم، والخبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووزارة الشباب والرياضة، والمنظمات الدولية المختلفة وكذا مسئولي مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المصرى المركزي وجامعة النيل.

وقد أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انطلاقة جديدة للوزارة في مجال ريادة الأعمال وتأكيداً على أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل يتم عقد ملتقى الشباب الافريقي الاول لريادة الاعمال بمشاركة العديد من الدول الافريقية في أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

ويستهدف الملتقى مساعدة الشباب في إكتشاف ذاتهم كرواد أعمال وتوجيههم لكافة نواحي التشبيك المالى والفنى واللوجستي لإقامة مشروعاتهم على أرض الواقع تحت إشراف ومتابعة الوزارة.

وفي كلمته، أشار عمر حمدى مدير مشروعات بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ان الملتقى الافريقى يهدف إلى رفع الوعي بين القادة الشباب عن التغيير الاجتماعي، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية من خلال منهجية التفكير التصميمي، بالإضافة لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية القادرة على خلق تأثير اجتماعي في مجتمعاتهم حيث يقدم الملتقى الأفريقي خلال فعاليته فرص لتبادل الخبرات، وبناء المهارات، وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

واضاف حمدى ان إدارة محاضرات وجلسات الملتقي سوف تتم من خلال خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومبتكرين مجتمعيين، ورواد أعمال باستخدام منهجية التفكير التصميمي، مشيراً إلى ان الهدف من استخدام هذه المنهجية هو المساعدة في إنشاء شركات ناشئة ذات جانب مجتمعي بالإضافة إلى اعتمادها على نموذج تجاري ذو استدامة، فضلا عن

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اكتساب المشاركين المعرفة والمصادر والعلاقات الاجتماعية التي ستساعدهم على الاستثمار وإنشاء شركاتهم الناشئة.

بينما أشارت الدكتورة غادة على مستشار وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال ان وزارة الشباب والرياضة تولى إهتمامها بكل من الجانب الرياضي والجانب الفكري لتأهيل الشباب في نفس الوقت وتم إطلاق هذا المنتدي تحت شعار "ايد رياضة وايد ريادة" تأكيدا لذلك، مؤكدة على اهتمام الشباب الإفريقي بتلقى التدريبات واستثمار فرصة الملتقى التى تجمعهم بشباب من رواد الاعمال من مختلف الجنسيات، الى جانب فرصة متابعة بطولة الأمم الأفريقية على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

كما اوضحت خلال محاضرتها التي القتها بعنوان "ريادة الأعمال من المنظور المصرى والأفريقي في ظل إستراتيجية ٢٠٦٣ " ان الدول الافريقية لديها مقومات متميزة لتأهيل شبابها في مجال ريادة الاعمال وكيفية تحقيق الشباب الافريقي للنجاح كرائد اعمال فى ظل هذه المقومات.

وفى نفس السياق، ألقت الاستاذة الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل بجامعة النيل محاضرتها حول "مبادرة رواد النيل" واشارت خلالها انها مبادرة شبابية تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال، ويتم دعمها من خلال البنك المركزي المصري وبإشراف جامعة النيل الأهلية على تنفيذها.

واضافت ان المبادرة تستهدف تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتعاون مع وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.