مدرب يد الأهلي: الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات

قال يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات في ظل التغييرات التي طرأت على الفريق

نتيجة التعاقدات والنزول بمعدل الأعمار.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعقد جلسة مع اللاعبين خلال الأيام القادمة للتأكيد على

أهمية المرحلة المقبلة وضرورة السعي نحو الفوز بكل البطولات من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف أنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين وأن الجهاز الفني يعمل على تحفيز اللاعبين لتخطي المرحلة الصعبة والمنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.