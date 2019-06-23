مدرب يد الأهلي: الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات

قال يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات في ظل التغييرات التي طرأت على الفريقنتيجة التعاقدات والنزول بمعدل الأعمار.
وأشار إلى أن الجهاز الفني سيعقد جلسة مع اللاعبين خلال الأيام القادمة للتأكيد على
وأضاف أنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين وأن الجهاز الفني يعمل على تحفيز اللاعبين لتخطي المرحلة الصعبة والمنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.
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