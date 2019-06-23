شريف إكرامي يعود لتدريبات الأهلي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق يظهر في تدريبات الفريق اليوم الأحد بعد عودته أمس من ألمانيا. الأحد بعد عودته أمس من ألمانيا. وكان شريف إكرامي قد أجرى عملية جراحية لإزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرا، حيث يطلع الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتقرير الطبي الذي عاد به من ألمانيا لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

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