ميار شريف تتوج ببطولة مدريد للتنس الأرضي

حققت البطلة المصرية، ميار شريف، بطولة مدريد للتنس الأرضي، اليوم الأحد، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس، بعدما تغلبت على الإسبانية جيريرو ألفاريز إيزا، بنتيجة مجموعتين دون مقابل، وذلك في نصفنهائي البطولة.
ونجحت ميار شريف، في الفوز بمجموعتين على نظيرتها الإسبانية بنتيجة 6-2، 6-3، وقدمت البطلة المصرية أداء طيب،ا وسيطرت على مجريات الجولتين،
بذلك حققت ميار أول لقب w25 للسيدات، ومن المفترض أن تدخل مجددا تصنيف wta العالمي للاعبي التنس بعد حققت 50 نقطة.
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