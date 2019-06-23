منتخب مصر للجودو يسافر إلى كندا للمشاركة في بطولة جراند بري

يسافر المنتخب المصري للجودو يوم ٢ يوليو المقبل، إلى كندا بمدينة مونتريال، للمشاركة في بطولة جراند بري إحدى بطولات الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للجودو والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للجودو والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. ويمثل مصر أربع لاعبين هم: محمد عبد المجود ٦٦ كيلو محمد علي عبد العال ٨١ كيلو Advertisements محمد محي ٧٣ كيلو حاتم عبد الآخر ٩٠ كيلو المدرب سيد أبو ميدان رئيس البعثة أحمد صابر عضو مجلس الإدارة.

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