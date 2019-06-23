منتخب مصر للجودو يسافر إلى كندا للمشاركة في بطولة جراند بري

يسافر المنتخب المصري للجودو يوم ٢ يوليو المقبل، إلى كندا بمدينة مونتريال، للمشاركة في بطولة جراند بري إحدى بطولاتالجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للجودو والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ويمثل مصر أربع لاعبين هم:
محمد عبد المجود ٦٦ كيلو
محمد علي عبد العال ٨١ كيلو
محمد محي ٧٣ كيلو
حاتم عبد الآخر ٩٠ كيلو
المدرب سيد أبو ميدان
رئيس البعثة أحمد صابر عضو مجلس الإدارة.
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