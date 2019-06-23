رياضة | مانشستر يونايتد ينقض على "هدف" ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ينقض على "هدف" ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطاينة أن ​مانشستر يونايتد الإنجليزي​ يسعى للتفاوض مع الدنماركي ​كريستيان إريكسن نجم توتنهام​.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطاينة بأن آمال إريكسن في الانضمام إلى ​ريال مدريد​ قد تحطمت بعد قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بالتركيز على التعاقد مع الفرنسي ​بول بوجبا​ نجم مانشستر يونايتد إلى السانتياجو بيرنابيو.

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وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن انضمام نجم تشيلسي البلجيكي إيدين هازارد إلى الملكي مقابل 130 مليون جنيه استرليني أدى إلى إنهاء آمال إيريكسن بالرحيل إلى السانتياجو بيرنابيو.