رياضة | الجميلات والزمالك وأعلام مصر والجزائر يدعمون المغرب أمام ناميبيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجميلات والزمالك وأعلام مصر والجزائر يدعمون المغرب أمام ناميبيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو المنتخب المغربي على النزول إلى أرضية ملعب السلام قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ناميبيا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019

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وتلقى لاعبو المغرب تشجيعَا واستقبالًا مميز من قبل الجماهير المصرية والجزائرية التي حملت أعلام مصر والجزائر بالإضافة إلى تواجد مشجعين يرتدون فانلة نادي الزمالك وظهور بعض الجميلات في المدرجات.

ويلتقي المنتخبان بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية.