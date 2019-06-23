رياضة | استقبال حافل لنجوم المغرب في ملعب السلام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل لنجوم المغرب في ملعب السلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبو المنتخب المغربي على النزول إلى أرضية ملعب السلام قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ناميبيا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019

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وتلقى لاعبو أسود الأطلس، تشجيعا واستقبال مميز من قبل الجماهير الحاضرة للمواجهة، والتي طالبتهم بتحقيق الفوز في بداية المشوار الإفريقي.

ويلتقي المنتخبان بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية.