رياضة | مدرب موريتانيا: جاهزون لتحقيق المفاجأة في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب موريتانيا: جاهزون لتحقيق المفاجأة في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا إنه سعيد بالاستقبال في مصر ومدينة السويس مشيدًا بأرضية ملعب المباراة ووصفها بالمثالية.

وتحدث عن قوة المجموعة الخامسة التي تضم بجانب موريتانيا كلا من تونس وأنجولا ومالي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالي ، مؤكدا أن أنجولا بالتحديد فريق جيد ولعب أمامه في التصفيات مرتين ونفس الأمر لمنتخب تونس الذي واجه موريتانيا في تصفيات مونديال ٢٠١٨ كما أشاد بمنتخب مالي وأكد أنه يملك مجموعة من اللاعبين الأكفاء.

وتحدث مارتينز عن مدى جاهزية لاعبي فريقه مؤكدًا أنه لا توجد أي أزمات أو إصابات خاصة باللاعبين والجميع يرغب في التعبير عن الوجه المشرف للكرة الموريتانية.

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كما أكد على أن اختيارات اللاعبين للبطولة تمت بعناية شديدة مشددا على رغبته في الوصول بعيدًا في البطولة وليس التمثيل المشرف فقط.

وأضاف: لقد مضينا ما يقرب من ٢٣ يومًا في التحضيرات الجادة للبطولة داخل وخارج موريتانيا، لدينا طموح في إحداث الفارق والمفاجأة في البطولة".