رياضة | أول اعتذار رسمي في مجموعة مصر بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول اعتذار رسمي في مجموعة مصر بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر نجوم منتخب الكونغو الديمقراطية لجماهيرهم عقب الخسارة الصادمة من أوغندا بنتيجة ٢/٠ في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت البعثة الاعلامية المرافقة للكونغو مقطع فيديو ظهر فيه لاعبو المنتخب لتقديم الاعتذار عن الهزيمة أمام أوغندا، والتعهد بالقتال من أجل تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام مصر المحدد لها الأربعاء المقبل.

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ويتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة الأولى مبكرا بلا رصيد بالتساوي مع زيمبابوي بعد الخسارة أمام أوغندا بهدفين دون رد.