رياضة | عاجل.. تشكيل المغرب أمام ناميبيا.. خالد بوطيب على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل المغرب أمام ناميبيا.. خالد بوطيب على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب عن التشكيل الرسمي لمباراة ناميبيا في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 ويلتقي منتخب المغرب بناميبيا بعد قليل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا. ويتواجد خالد بوطيب مهاجم الزمالك المصري على دكة المغرب أمام ناميبيا تشكيل المغرب أمام ناميبيا Advertisements حراسة المرمى: ياسين بونو خط الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار خط الوسط: مبارك بوصوفة - كريم الأحمدي - سفيان بوفال - حكيم زياش - نور الدين أمرابط هط الهجوم الهجوم: يوسف النصيري

Advertisements