رياضة | عاجل.. واقعة التحرش تتسبب في عقوبات على نجوم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واقعة التحرش تتسبب في عقوبات على نجوم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر سحب الهواتف المحمولة من نجوم الفراعنة خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 وذلك بعد أزمة تحرش الرباعي أحمد حسن كوكا وعمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود الونش بعارضة أزياء.

وهدد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بعقوبات رادعة على أي لاعب في حالة الخروج عن النص والمباديء العامة لأن ذلك يؤثر على تركيز جميع اللاعبين والهدف الأسمى بالفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019.

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ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بالمباراة الافتتاحية بهدف نظيف.