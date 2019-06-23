رياضة | 3 مطالب من نجوم المغرب أمام ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مطالب من نجوم المغرب أمام ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب محاضرة أخيرة مع لاعبيه قبل التوجه إلى استاد السلام لمواجهة ناميبيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

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ووجه رينارد بعض التعليمات الهامة إلى لاعبيه والتي في مقدمتها حسم المباراة منذ البداية واستغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها إلى أهداف، وعدم الاستهامة بالخصم.

ويستعد أسود الأطلسي لمواجهة ناميبيا في الرابعة والنصف عصر اليوم بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا في مصر والتي تقام في الفترة من ٢١ يونيو الجاري وحتى ١٩ يوليو المقبل.