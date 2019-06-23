رياضة | لقطة رائعة من الجماهير المصرية مع منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة رائعة من الجماهير المصرية مع منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عدد كبير من الجماهير المصرية على استاد السلام لمتابعة مباراة منتخب المغرب أمام ناميبيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

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وحرصت الجماهير المصرية على التواجد في استاد السلام لمؤازرة منتخب المغرب، في مباراته أمام ناميبيا، معتبرين أن منتخب المغرب يقدم كرة جميلة.

وانطلقت مباريات بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة الماضي بمواجهة مصر أمام زيمبابوي والتي فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف.