رياضة | وزير الرياضة المغربي يصل القاهرة لمؤازرة بلاده أمام ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة المغربي يصل القاهرة لمؤازرة بلاده أمام ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رشيد الطالبي وزير الشباب والرياضة المغربي، منذ قليل إلى مطار القاهرة، لحضور مباراة منتخب بلاده أمام ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية

وتقدم الطالبي وفدا قادما من كازابلانكا، لمؤازرة منتخب بلاده في النسخة الثانية والثلاثين في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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ويضم الوفد المرافق للوزير المغربي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في البرلمان المغربي.

وتلتقي المغرب مع ناميبيا عصر اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة والتي تضم أيضا ساحل العاج وجنوب إفريقيا.