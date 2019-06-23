رياضة | برشلونة ينسحب من صفقة الموسم لإرضاء "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينسحب من صفقة الموسم لإرضاء "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي برشلونة الإسباني الانسحاب من صفقة التعاقد مع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي بسبب ارتفاع راتبه السنوي.

ويبدو أن يوفنتوس الإيطالي وافق على مطالب اللاعب المادية، إذ اقترب الفريق الإيطالي من إتمام الصفقة مقابل 62 مليون جنيه إسترليني.

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة ينوي إدخال الأموال التي كان سيدفعها لضم دي ليخت في صفقة ضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.